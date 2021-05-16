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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК УВЕЛИЧИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:40 17.05.2021
ЗАО «Цептер Банк» с 17 мая 2021 года увеличило ставки по ряду безотзывных вкладов (депозитов) в белорусских рублях для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам «Цептер Гармония +» и «Цептер Smart комфорт +» на 95 дней ставка составляет 17% годовых (BYN).
По депозитам «Цептер Аккорд+» и «Цептер Smart стандарт» на 35 дней ставка составляет 16,5% годовых (BYN).
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