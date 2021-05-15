БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ЦБУ № 2 ФРАНСАБАНКА В МИНСКЕ

09:55 17.05.2021 «Франсабанк» ОАО с 17 мая 2021 года приостанавливает работу ЦБУ № 2 в Минске (ул. Жиновича, 7. ТЦ «Виталюр». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до конца мая приостановлена работа ПОВ №1 (ул. Скрипникова, 15а. Универсам «Алми»).