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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ЦБУ № 2 ФРАНСАБАНКА В МИНСКЕ
09:55 17.05.2021
«Франсабанк» ОАО с 17 мая 2021 года приостанавливает работу ЦБУ № 2 в Минске (ул. Жиновича, 7. ТЦ «Виталюр».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до конца мая приостановлена работа ПОВ №1 (ул. Скрипникова, 15а. Универсам «Алми»).
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