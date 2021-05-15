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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИВЛЕК ПЕРВЫЙ СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ В 2021 ГОДУ
17:05 15.05.2021
ОАО «Белагропромбанк» привлекло синдицированный кредит в размере 75 млн евро на срок 1 год с возможностью пролонгации на последующий аналогичный срок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, денежные средства поступили на счета Белагропромбанка 12 мая 2021 года.
«История присутствия ОАО «Белагропромбанк» на рынке синдицированного кредитования пополнилась еще одним уникальным проектом. Сделка, реализованная в этом году, стала 14-й за всю историю банка. Предоставленные банку ресурсы будут направлены на поддержку внешнеторговых проектов клиентов банка», – прокомментировали сделку в пресс-службе банка.
В банке отметили, что сделка стала первой в 2021 году на белорусском рынке и ее успешная реализация будет содействовать организации новых сделок на рынках долгового капитала другими белорусскими заемщиками.
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