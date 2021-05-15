ОАО «Белагропромбанк» привлекло синдицированный кредит в размере 75 млн евро на срок 1 год с возможностью пролонгации на последующий аналогичный срок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, денежные средства поступили на счета Белагропромбанка 12 мая 2021 года.

«История присутствия ОАО «Белагропромбанк» на рынке синдицированного кредитования пополнилась еще одним уникальным проектом. Сделка, реализованная в этом году, стала 14-й за всю историю банка. Предоставленные банку ресурсы будут направлены на поддержку внешнеторговых проектов клиентов банка», – прокомментировали сделку в пресс-службе банка.

В банке отметили, что сделка стала первой в 2021 году на белорусском рынке и ее успешная реализация будет содействовать организации новых сделок на рынках долгового капитала другими белорусскими заемщиками.