Денежные переводы «Наличные на счет» через систему Вестерн Юнион из стран Европы и СНГ с зачислением на банковский счет получателей в Индии по 3 июня 2021 года будут осуществляться без взимания платы за услугу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», соответствующее решение принято компанией с учетом тяжелейших последствий распространения коронавируса в Индии.