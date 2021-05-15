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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПЕРЕВОДЫ ВЕСТЕРН ЮНИОН В ИНДИЮ БЕСПЛАТНЫ ПО 3 ИЮНЯ - БАНК БЕЛВЭБ
15:36 15.05.2021
Денежные переводы «Наличные на счет» через систему Вестерн Юнион из стран Европы и СНГ с зачислением на банковский счет получателей в Индии по 3 июня 2021 года будут осуществляться без взимания платы за услугу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», соответствующее решение принято компанией с учетом тяжелейших последствий распространения коронавируса в Индии.
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