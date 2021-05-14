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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК РАСШИРИЛ СПИСОК СТРАН ДЛЯ ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДОВ
09:46 15.05.2021
ЗАО «БСБ Банк» значительно расширило перечень стран для онлайн-переводов в рамках сервиса p2p.bsb.by.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, к действующим 45 добавлено еще 20: Австралия, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Вьетнам, Грузия, Индонезия, Северная Македония, Монголия, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Южная Корея, Сербия, Сингапур, Гонконг, Таиланд, Тайвань, Турция, Филиппины и Япония.
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