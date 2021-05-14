БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ БЕЛВЭБ НАЧАЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УСЛУГИ ОНЛАЙН-ФАКТОРИНГА ПОСТАВЩИКАМ РИТЕЙЛЕРА «ДОБРОНОМ»

17:54 14.05.2021 ОАО «Банк БелВЭБ» совместно с компанией «Доброном» предлагают поставщикам одного из крупнейших белорусских ритейлеров воспользоваться инновационным финансовым сервисом банка – «Онлайн-факторинг». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, этот сервис доступен на недавно запущенной банком платформе BelVEB Business Hub и позволяет оперативно получать финансирование под уступку денежного требования (факторинг). Решение позволяет поставщикам «Добронома» - резидентам своевременно получать финансирование: без права обратного требования (регресса); без предоставления залога или иного обеспечения; без посещения офиса банка – достаточно зарегистрироваться на платформе BelVEB Business Hub; без предоставления обширного пакета документов – только реестр требований в электронном виде; без обязательства по открытию счета в банке.