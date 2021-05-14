БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ PCI DSS

14:32 14.05.2021 ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках ежегодного аудита успешно прошло проверку соответствия требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карточек PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) версии 3.2.1. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комплексную проверку информационной безопасности платежных карт и клиентских данных провела независимая аудиторская компания. Эксперты подтвердили, что Банк БелВЭБ обеспечивает высокую степень защиты данных в операциях с платёжными картами. Банк БелВЭБ является участником международных платежных систем Mastercard International, Visa International и БЕЛКАРТ, осуществляет эмиссию и эквайринг банковских платежных карточек.