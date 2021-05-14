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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ PCI DSS
14:32 14.05.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках ежегодного аудита успешно прошло проверку соответствия требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карточек PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) версии 3.2.1.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комплексную проверку информационной безопасности платежных карт и клиентских данных провела независимая аудиторская компания. Эксперты подтвердили, что Банк БелВЭБ обеспечивает высокую степень защиты данных в операциях с платёжными картами.
Банк БелВЭБ является участником международных платежных систем Mastercard International, Visa International и БЕЛКАРТ, осуществляет эмиссию и эквайринг банковских платежных карточек.
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