БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПОВЫШАЮТСЯ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США, ЕВРО И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

13:43 14.05.2021 ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 14 мая 2021 года размер процентных ставок по срочным вкладам в долларах США, евро и российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрежденя, для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в долларах США и евро ставка повышается до 2,5% и 1,5% годовых соответственно и отзывным вкладам (депозитам) «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» в российских рублях - до 3,0% годовых.