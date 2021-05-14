|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПОВЫШАЮТСЯ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США, ЕВРО И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
13:43 14.05.2021
ОАО «Белагропромбанк» увеличивает с 14 мая 2021 года размер процентных ставок по срочным вкладам в долларах США, евро и российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрежденя, для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в долларах США и евро ставка повышается до 2,5% и 1,5% годовых соответственно и отзывным вкладам (депозитам) «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» в российских рублях - до 3,0% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2021
Курсы в банках
на 14.05.2021
Конвертация в банках
на 14.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте