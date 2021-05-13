В «Франсабанк» ОАО можно оформить неименную банковскую платежную карточку мгновенного выпуска Белкарт-Премиум INSTANT с ведением счетов в белорусских рублях и сроком действия до 5-ти лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление и выдача карточки Белкарт-Премиум INSTANT осуществляется в момент обращения клиента в подразделение банка.

Комиссионное вознаграждение за изготовление карточки не берется.