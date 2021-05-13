|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ЗАПУСКАЕТ КАРТУ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ INSTANT
12:35 14.05.2021
В «Франсабанк» ОАО можно оформить неименную банковскую платежную карточку мгновенного выпуска Белкарт-Премиум INSTANT с ведением счетов в белорусских рублях и сроком действия до 5-ти лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформление и выдача карточки Белкарт-Премиум INSTANT осуществляется в момент обращения клиента в подразделение банка.
Комиссионное вознаграждение за изготовление карточки не берется.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.05.2021
Курсы в банках
на 14.05.2021
Конвертация в банках
на 14.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте