Белорусы, проживающие в странах ЕАЭС и Молдове, смогут получать пенсии в валюте этих стран. Это стало возможным благодаря открытию ОАО "АСБ Беларусбанк" мультивалютных счетов в Межгосударственном банке (Москва) для обслуживания соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года и договора между Беларусью и Молдовой о социальном обеспечении от 23 октября 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, таким образом будет реализована возможность перечисления денежных средств для выплаты белорусских пенсий лицам, проживающим в странах ЕАЭС (Армения, Казахстан, Кыргызстан, РФ) и Молдове, в национальной валюте страны проживания получателя пенсии, а также осуществлять международные платежи клиентов банка в валютах стран ЕАЭС и молдавских леях.

Межгосударственный банк учрежден в 1993 году десятью государствами СНГ и является международным банковским расчетным и кредитным институтом, цель которого - содействие экономической интеграции и развитию национальных экономик стран СНГ.