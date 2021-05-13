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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ УСЛУГУ ЗАКАЗА КАРТОЧЕК В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ»
09:40 14.05.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 15 мая 2021 года приостанавливает услугу по заказу дополнительных карточек в системе «Интернет-банкинг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга по заказу дополнительных карточек приостанавливается до ее модификации.
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