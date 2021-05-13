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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ БАНКОМАТ ИДЕЯ БАНКА ОТКРЫЛСЯ В МИНСКЕ
17:22 13.05.2021
Новый банкомат Идея Банка открылся в Минске (пр-т. Дзержинского, 91. ТЦ "Алми").
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в банкомате можно снять наличные денежные средства (белорусские рубли), оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет и осуществить другие безналичные платежи через систему ЕРИП, подключить/отключить услугу 3D-Secure и SMS-оповещения, а также изменить пин-код банковской платежной карточки.
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