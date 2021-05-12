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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЙ ОНЛАЙН-СЕРВИС БЫСТРЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ С КАРТЫ НА КАРТУ ЗАПУСТИЛИ В БТА БАНКЕ


12:35 13.05.2021

ЗАО «БТА Банк» запустило новый онлайн-сервис быстрых денежных переводов с карты на карту (P2P) Lovi money.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, переводы возможны между картами платежных систем Visa, MasterCard Worldwide, БЕЛКАРТ любых банков Беларуси. Переводы на карты БТА Банка бесплатны и осуществляются в онлайн-режиме.

Для совершения перевода необходимо зайти на сайт www.lovimoney.by, ввести реквизиты карты, с которой будут переведены деньги и номер карты, на которую будет совершен перевод, указать сумму и нажать «Перевести».

Максимальный размер комиссии для онлайн-переводов между картами всех белорусских банков составляет 1,5% от суммы операции (минимум 1,2 BYN). Валюта операций - белорусский рубль.

Одной из отличительной особенностью сервиса является возможность совершать переводы по ссылке. Ссылку с QR-кодом генерирует клиент, на карточку которого будет совершен денежный перевод.
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