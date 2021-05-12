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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СВОЕМ САЙТЕ


11:14 13.05.2021

ОАО «Белагропромбанк» с 12 мая 2021 года приостановил прием заявок на своем сайте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостановлена обработка заявок на банковские платежные карточки, а также на кредиты, оставленных на сайте ОАО «Белагропромбанк» в разделе «Онлайн-заявка на карточку» и «Дистанционный прием заявок на получение кредита на потребительские нужды».

О возобновлении обработки заявок с сайта будет сообщено дополнительно.
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