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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РАСШИРЕН ИНСТРУМЕНТАРИЙ БАНКА РАЗВИТИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТЕРОВ


09:57 13.05.2021

Благодаря вступившим в силу 7 мая 2021 года изменениям в указ от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» расширен инструментарий ОАО «Банк развития Республики Беларусь» для оказания финансовой поддержки экспортерам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, одним из наиболее значимых изменений является возможность привлечения белорусскими компаниями предэкспортных кредитов. Данная опция позволит экспортерам получить на привлекательных условиях финансовые ресурсы в размере до 3 млн долларов США в эквиваленте для обеспечения исполнения своих экспортных контрактов.

Новая для Банка развития услуга – финансирование резидентов под уступку денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов – позволит клиентам получить льготное финансирование под залог дебиторской задолженности.

В качестве эксклюзивных продуктов Банк развития предлагает финансирование уплаты нерезидентом НДС и таможенных пошлин на территории страны ввоза белорусских товаров, финансирование суммы уплачиваемого страхового взноса «Белэксимгарант», дисконтирование и постфинансирование аккредитивов, открытых иностранными банками.

Кроме того, отменена минимальная сумма экспортного кредита и предоставлена возможность финансировать приобретение белорусских товаров у нерезидентов без ограничения количества участников в сделке, что повышает доступность кредитных ресурсов Банка развития для потенциальных клиентов.
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