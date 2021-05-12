БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ В НАЦВАЛЮТЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

17:10 12.05.2021 ЗАО «Идея Банк» с 13 мая 2021 года увеличивает процентные ставки по ряду безотзывных вкладов в национальной валюте для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам (депозитам) «Базовый 3 безотзывный», «Фирменный 3 безотзывный» размер процентной ставки составит 17,50% годовых, (до 12 мая включительно - 15,00% годовых). Кроме того, приостановлено заключение договоров банковских вкладов (депозитов) в национальной валюте: «Онлайн 4 безотзывный»; «Фирменный онлайн 4 безотзывный»; «Онлайн 5 безотзывный»; «Фирменный онлайн 5 безотзывный»; «Онлайн 6 безотзывный»; «Фирменный онлайн 6 безотзывный»; «Онлайн 7 безотзывный»; «Фирменный онлайн 7 безотзывный»; «Онлайн 14 безотзывный»; «Фирменный онлайн 14 безотзывный»; «Онлайн 15 безотзывный»; «Фирменный онлайн 15 безотзывный»; «Онлайн 16 безотзывный»; «Фирменный онлайн 16 безотзывный»; «Онлайн 17 безотзывный»; «Фирменный онлайн 17 безотзывный»; «Онлайн 18 безотзывный»; «Фирменный онлайн 18 безотзывный»; «Онлайн 4 отзывный»; «Фирменный онлайн 4 отзывный»; «Онлайн 6 отзывный»; «Фирменный онлайн 6 отзывный»; «Онлайн 12 отзывный» и «Фирменный онлайн 12 отзывный».