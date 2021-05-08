С 1 июня 2021 года прекращается обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ЦБУ № 40 ЗАО «Идея Банк» в Минске (ул. Кирова, 1).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обслуживание и ведение счетов будет осуществляться в головном офисе банка в Минске (ул. З.Бядули, 11) - в Центре обслуживания бизнеса №1.

Операции по взносу наличных денег (прием выручки) в кассу банка будут осуществляться во всех действующих отделениях ЗАО «Идея Банк» в столице: ЦОБ №1 (ул. З.Бядули, 11); ЦБУ № 40 (ул. Кирова, 1).