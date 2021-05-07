ЗАО «Альфа-Банк предлагает клиентам, с которыми в период с 11 февраля по 6 мая 2021 года заключены кредитные договоры по предоставлению банковских продуктов «Приличные наличные», «Кредит наличными», «POS-кредит», оферту на изменение условий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, изменения предусматривают, что неотъемлемой частью кредитного договора являются общие условия кредитования физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк» (приложение 9б к договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк»), опубликованные на сайте банка.

Акцепт оферты считается полученным, если по 17 мая 2021 года включительно клиент письменно (заявление, представленное клиентом при личной явке в банк и предъявления документа, удостоверяющего личность) не уведомит банк об отказе от акцепта оферты.