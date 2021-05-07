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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БПС-СБЕРБАНКА ВЫБЕРУТ НОВЫЙ СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
11:44 12.05.2021
18 мая 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании пойдет речь о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» и избрании новых.
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