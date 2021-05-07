БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ БПС-СБЕРБАНКА ВЫБЕРУТ НОВЫЙ СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

11:44 12.05.2021 18 мая 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании пойдет речь о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» и избрании новых.