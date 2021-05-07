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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РРБ-БАНК ВНОСИТ ДОПОЛНЕНИЯ В СБОРНИК УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФОВ И ПЛАТ


10:48 12.05.2021

ЗАО «РРБ-Банк» вносит дополнения в сборник утвержденных тарифов и плат.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 18 мая 2021 года вступит в силу дополнение в сборнике утвержденных тарифов и плат (вознаграждений) за операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями следующего содержания: «Сопровождение аккредитива с постфинансированием - 2% годовых от суммы».
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