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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ВНОСИТ ДОПОЛНЕНИЯ В СБОРНИК УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФОВ И ПЛАТ
10:48 12.05.2021
ЗАО «РРБ-Банк» вносит дополнения в сборник утвержденных тарифов и плат.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 18 мая 2021 года вступит в силу дополнение в сборнике утвержденных тарифов и плат (вознаграждений) за операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями следующего содержания: «Сопровождение аккредитива с постфинансированием - 2% годовых от суммы».
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