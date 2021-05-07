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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ УРМ № 414 В ГРОДНО
09:48 12.05.2021
ОАО «СтатусБанк» приостановило работу удаленного рабочего места № 414 в Гродно (пр-т Я.Купалы, 82А). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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