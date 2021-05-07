БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ УРМ № 414 В ГРОДНО

09:48 12.05.2021 ОАО «СтатусБанк» приостановило работу удаленного рабочего места № 414 в Гродно (пр-т Я.Купалы, 82А). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.