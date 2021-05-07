ОАО «Белагропромбанк» с 7 мая 2021 года повысило размер процентных ставок по ряду вкладов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по срочному безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в российских рублях ставка повышена до 7,0% годовых.

По отзывным вкладам (депозитам) «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» в белорусских рублях - до 13,75% годовых.

Кроме того, банк повысил процентные ставки по вновь открываемым срочным безотзывным банковским вкладам «Детский»:

в долларах США на 3 года – до 2,3% годовых, на 4 года – до 2,4% годовых и на 5 лет – до 2,5% годовых (фиксированная процентная ставка);

в евро на 3 года – до 1,3% годовых, на 4 года – до 1,4% годовых и на 5 лет – до 1,5% годовых (фиксированная процентная ставка).