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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОВЫСИЛ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО РЯДУ ВКЛАДОВ
17:54 07.05.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 7 мая 2021 года повысило размер процентных ставок по ряду вкладов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по срочному безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в российских рублях ставка повышена до 7,0% годовых.
По отзывным вкладам (депозитам) «Плюс к накоплениям» и «Плюс к возможностям» в белорусских рублях - до 13,75% годовых.
Кроме того, банк повысил процентные ставки по вновь открываемым срочным безотзывным банковским вкладам «Детский»:
в долларах США на 3 года – до 2,3% годовых, на 4 года – до 2,4% годовых и на 5 лет – до 2,5% годовых (фиксированная процентная ставка);
в евро на 3 года – до 1,3% годовых, на 4 года – до 1,4% годовых и на 5 лет – до 1,5% годовых (фиксированная процентная ставка).
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