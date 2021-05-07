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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК РАЗРАБОТАЛ НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


17:05 07.05.2021

ЗАО «МТБанк» разработало и тестирует новое мобильное приложение для клиентов – физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис называется MTBank Moby и имеет не только новое имя, но и функционал, дизайн и возможности. Текущее мобильное приложение продолжает работать в штатном режиме.

Первая версия MTBank Moby уже доступна в Google Play. В приложении представлены основные возможности, необходимые для работы в мобильном банке: управление картами; оплата мобильной связи и других услуг через ЕРИП; переводы; вход в приложение по биометрии; двухфакторная идентификация.

Кроме того, в ближайшем обновлении MTBank Moby станет доступна история операций.
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