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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ ОСВОИЛ БОЛЕЕ 283 МЛН РУБЛЕЙ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА


15:55 07.05.2021

Банк развития за I квартал 2021 г. освоил кредитных ресурсов в сумме эквивалентной 283,86 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это составляет 28,7% от запланированного годового объема в сумме 988,582 млн рублей.

Кредиты предоставлялись в рамках оказания государственной финансовой поддержки для реализации госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 гг. Фактически за I квартал освоено 11,68 млн рублей (18,4% от годового объема в сумме 63,371 млн рублей).

Кроме того, кредиты предоставлялись для реализации инвестиционных проектов в рамках государственных программ, в том числе:

госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 гг. – фактически за I квартал освоено 4,94 млн рублей (5,3% от годового объема в сумме 92,551 млн рублей);

госпрограммы «Транспортный комплекс» на 2021-2025 гг. –за I квартал освоено 8,30 млн рублей (20,8% от годового объема в сумме 40,0 млн рублей);

финансирование мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг), в рамках указа № 146 от 02.04.2015. Фактически за I квартал освоено 169,45 млн рублей (33,9% от объема на 1-ое полугодие 2021 г., определенного в сумме 500,0 млн рублей);

финансирование по решениям президента - за I квартал освоено 89,49 млн рублей (30,6% от годового объема в сумме 292,66 млн рублей).

При этом наибольшие объемы кредитных ресурсов в I квартале 2021 г. были направлены на финансирование мероприятий в рамках реализации указа № 146 – 59,7% от фактического объема финансирования за указанный период в рамках плана финансирования; мероприятий по решениям президента – 31,5% от фактического объема финансирования за указанный период в рамках плана финансирования.

Наиболее кредитоемкими мероприятиями являются проекты в сфере транспортной (ремонт автодорог, реконструкция железнодорожного моста в Гродно, строительство путепровода в Могилеве) и социальной инфраструктуры (строительство корпуса хирургии и трансплантологии по ул.Семашко в Минске).

Кроме того, в I квартале 2021 г. Банком развития осуществлялось финансирование 3-х самостоятельно отбираемых инвестиционных проектов, реализуемых в сферах нефтехимии, лесного хозяйства.
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