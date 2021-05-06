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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ПОМОЖЕТ БИЗНЕСУ СОТРУДНИЧАТЬ С ЗАРУБЕЖНЫМИ БАНКАМИ


14:11 07.05.2021

Компании, которые обсуживаются в Приорбанке, смогут развивать свой бизнес в России, сотрудничая с Райффайзенбанком.

Менеджеры Приорбанка помогут начать работу с Райффайзенбанком в России. Это касается открытия счетов, валютно-обменных операций, кредитования, банковских гарантий, аккредитивов и т.д.

Воспользоваться возможностью могут компании с годовой выручкой от 5 млн евро. Для этого необходимо открыть счет в Приорбанке и подключить один из сервисных пакетов. Затем можно обратиться в банк за содействием по работе с зарубежным банком.

Райффайзенбанк входит в число системно значимых банков России. Эксперты EMEA Finance назвали его лучшим иностранным инвестиционным банком страны, а председателя правления Сергея Монина — лучшим банковским CEO в Центральной и Восточной Европе. Журнал Forbes признал Райффайзенбанк самым надежным и эффективным банком, а фонд «Сколково» — лучшим цифровым банком.

«Как часть крупнейшей австрийской банковской группы мы поддерживаем тесное сотрудничество со всеми дочерними банками. Благодаря этому у наших клиентов есть возможность получить квалифицированную помощь для развития своего бизнеса — достаточно обратиться к нам за консультацией, специалисты ответят на все интересующие вопросы и свяжут с коллегами из российского банка. Многолетний опыт на рынке Райффайзенбанка и его международное признание гарантируют высокое качество банковского обслуживания», – отметили в Приорбанке.

При расширении и развитии бизнеса в странах Европы Приорбанк также готов оказать консультационную поддержку по обслуживанию в других странах: Австрии, Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Косово, Румынии, Сербии, Словакии, Украине, Хорватии и Чехии.

Группа Raiffeisen работает более 30 лет и считается лидером в Центральной и Восточной Европе. В ней обслуживается почти 17 миллионов клиентов в 14 странах. Эксперты, в том числе издания Global Finance, регулярно признают Raiffeisen «лучшим банком Центральной и Восточной Европы». Помимо банков, в группу входят лизинговые, страховые и другие организации.
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