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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОПСОГЛАШЕНИЯ К ДВУМ КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ


12:02 07.05.2021

ОАО «БПС-Сбербанк» приняло решение о снижении процентных ставок по заключенным кредитным договорам на потребительские нужды «Хочу в online!», приобретение автотранспортных средств «Форсаж от Сбербанка!» заключенным в марте-августе 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредитополучателям, подписавшим договора в период март-август 2020 года, предлагается заключить дополнительные соглашения к кредитным договорам на потребительские нужды «Хочу в online!» и приобретение автотранспортных средств «Форсаж от Сбербанка!» без посещения подразделений банка.

Банк размещает публичную оферту в открытом доступе на своем официальном сайте (www.bps-sberbank.by) с предложением заключить соглашение согласно п. 3 ст. 404 Гражданского Кодекса Республики Беларусь. При этом датой направления письменного предложения считается дата его размещения в открытом доступе на официальном сайте (www.bps-sberbank.by) кредитодателя.

В случае несогласия с предложением банка кредитополучателю необходимо до 19 мая 2021 года (включительно), но не позднее проведения текущего платежа обратиться в банк с письменным заявлением о непринятии условий Оферты БПС-Сбербанка.
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