С 10 мая 2021 года вступают в силу изменения в типовую форму договора о зачислении денежных средств владельцам карточек в Белинвестбанке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», изменена форма заявления о присоединении к договору и введена новая форма уведомления о его заключении.

Кроме того, разработана форма соглашения о расторжении договора.

С текстом типовой формы договора со всеми внесенными изменениями можно ознакомиться на сайте банка.