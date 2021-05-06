|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ТИПОВУЮ ФОРМУ ДОГОВОРА БЕЛИНВЕСТБАНКА О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТОЧЕК ВСТУПЯТ В СИЛУ 10 МАЯ
10:52 07.05.2021
С 10 мая 2021 года вступают в силу изменения в типовую форму договора о зачислении денежных средств владельцам карточек в Белинвестбанке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», изменена форма заявления о присоединении к договору и введена новая форма уведомления о его заключении.
Кроме того, разработана форма соглашения о расторжении договора.
С текстом типовой формы договора со всеми внесенными изменениями можно ознакомиться на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2021
Курсы в банках
на 07.05.2021
Конвертация в банках
на 07.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте