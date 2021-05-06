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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ЗАО «ЦЕПТЕР БАНК» НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
09:43 07.05.2021
В ЗАО «Цептер Банк» новый председатель правления.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 4 мая 2021 года в должность нового председателя правления ЗАО «Цептер Банк» вступил Александр Полищук.
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