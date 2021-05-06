БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В ЗАО «ЦЕПТЕР БАНК» НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

09:43 07.05.2021 В ЗАО «Цептер Банк» новый председатель правления. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 4 мая 2021 года в должность нового председателя правления ЗАО «Цептер Банк» вступил Александр Полищук.