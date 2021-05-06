|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОТС
17:43 06.05.2021
В рамках сотрудничества по направлению эквайринга ОАО "АСБ Беларусбанк" предлагает организациям торговли и сервиса (ОТС) возможность подключения к эквайринговой сети банка программной кассы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, программная касса — это инновационное устройство, совмещающее в себе функционал трех различных устройств: POS-терминала, кассового аппарата и средства контроля налоговых органов (СКНО) или средства контроля оператора (СКО), устанавливаемого внутри терминала.
Преимущества: компактное комплексное решение 3 в 1; дешевле, чем приобретение 3-х различных устройств (КСА + POS-терминал + СКНО/СКО); встроенный считыватель банковских платежных карт Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ, UnionPay, МИР; встроенная камера в качестве сканера штрих-кодов товара; встроенный принтер для печати чеков; беспроводные коммуникации для связи с банком (3G/4G/Wi-Fi); онлайн передача фискальных данных в Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2021
Курсы в банках
на 06.05.2021
Конвертация в банках
на 06.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте