В рамках сотрудничества по направлению эквайринга ОАО "АСБ Беларусбанк" предлагает организациям торговли и сервиса (ОТС) возможность подключения к эквайринговой сети банка программной кассы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, программная касса — это инновационное устройство, совмещающее в себе функционал трех различных устройств: POS-терминала, кассового аппарата и средства контроля налоговых органов (СКНО) или средства контроля оператора (СКО), устанавливаемого внутри терминала.

Преимущества: компактное комплексное решение 3 в 1; дешевле, чем приобретение 3-х различных устройств (КСА + POS-терминал + СКНО/СКО); встроенный считыватель банковских платежных карт Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ, UnionPay, МИР; встроенная камера в качестве сканера штрих-кодов товара; встроенный принтер для печати чеков; беспроводные коммуникации для связи с банком (3G/4G/Wi-Fi); онлайн передача фискальных данных в Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».