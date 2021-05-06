БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК С 7 МАЯ РАСТОРГАЕТ ДОГОВОРЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

16:51 06.05.2021 ЗАО «Идея Банк» с 7 мая 2021 года в одностороннем порядке расторгает договора на обслуживание в системе электронных платежей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, договора расторгаются на основании п.п 7.4.2. договора: в случае неисполнения одной из сторон своих обязательств по договору.