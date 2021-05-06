БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ШЕСТЬ НОВЫХ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ ВЫПУСТИТ НАЦБАНК БЕЛАРУСИ В МАЕ

13:56 06.05.2021 Национальный банк Беларуси выпустит в обращение новые памятные монеты, являющиеся законным платежным средством. Об этом говорится в постановлении регулятора № 109 от 27 апреля 2021 года. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, с 25 мая 2021 года будут выпущены следующие монеты: серебряная монета «Кандрат Крапіва. 125 гадоў» номиналом 20 рублей, тиражом 699 штук; серебряная монета «Іван Мележ. 100 гадоў» номиналом 20 рублей, тиражом 699 штук; серебряная монета «Іван Шамякін. 100 гадоў» номиналом 20 рублей, тиражом 699 штук; медно-никелевая монета «Кандрат Крапіва. 125 гадоў» номиналом 1 рубль, тиражом 1,599 тыс. штук; медно-никелевая монета «Іван Мележ. 100 гадоў» номиналом 1 рубль, тиражом 1,599 тыс. штук; медно-никелевая монета «Іван Шамякін. 100 гадоў» номиналом 1 рубль, тиражом 1,599 тыс. штук.