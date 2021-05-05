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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НЕКОТОРЫЕ СЕРВИСЫ БЕЛАРУСБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ В НОЧЬ С 8 НА 9 МАЯ
11:16 06.05.2021
Некоторые сервисы Беларусбанка будут недоступны с 23:00 8 мая до 7:00 9 мая в связи с проведением технологических работ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в это время в подразделениях банка, АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания банка невозможно будет совершать операции по вкладным счетам физических лиц, счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов).
Кроме того, 9 мая с 1:00 до 2:00 в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами.
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