БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

09:58 06.05.2021 ОАО «Белагропромбанк» с 6 мая 2021 года повышает процентные ставки по срочным вкладам в белорусских и российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) «Плюс к стабильности», «Плюс к накоплениям», «Плюс к возможностям» и «1 плюс 1» в белорусских рублях повышается до 17,25% годовых и в российских рублях - до 7,0%.