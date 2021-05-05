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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
09:58 06.05.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 6 мая 2021 года повышает процентные ставки по срочным вкладам в белорусских и российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) «Плюс к стабильности», «Плюс к накоплениям», «Плюс к возможностям» и «1 плюс 1» в белорусских рублях повышается до 17,25% годовых и в российских рублях - до 7,0%.
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