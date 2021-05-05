12 мая состоится прямая телефонная линия с операционным директором дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анной Свистуновой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, граждане и юридические лица могут обратиться по вопросам следующей тематики: платежная инфраструктура и электронная коммерция; розничные банковские продукты.

Позвонить на прямую линию можно будет с 14:00 до 15:00 по номеру телефона (+375-17) 290-83-95.