|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ СОСТОИТСЯ 12 МАЯ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ
17:56 05.05.2021
12 мая состоится прямая телефонная линия с операционным директором дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анной Свистуновой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, граждане и юридические лица могут обратиться по вопросам следующей тематики: платежная инфраструктура и электронная коммерция; розничные банковские продукты.
Позвонить на прямую линию можно будет с 14:00 до 15:00 по номеру телефона (+375-17) 290-83-95.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2021
Курсы в банках
на 05.05.2021
Конвертация в банках
на 05.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте