ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) предоставило клиентам доверительного управления возможность управления активами через мобильное приложение iQUIK X / QUIK Android X.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приложение бесплатно для всех клиентов вне зависимости от суммы, переданной в доверительное управление и дает прямой доступ на биржи США и РФ.

При этом исполнение ордеров и отслеживание стоимости портфеля происходит в режиме реального времени и есть возможность выставлять не только лимитные и рыночные заявки, но и стоп-ордеры, тейк-профит и стоп-лимит заявки.

Кроме того, инвесторам доступен график котировок и стакан котировок второго уровня (для расширенной версии), а также возможности теханализа.

Мобильное приложение имеет полную синхронизация с десктопным приложением и уже доступно для Android и iOS.