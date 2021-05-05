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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИНВЕСТОРАМ АЛЬФА-БАНКА СТАЛА ДОСТУПНА МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ТОРГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
16:06 05.05.2021
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) предоставило клиентам доверительного управления возможность управления активами через мобильное приложение iQUIK X / QUIK Android X.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приложение бесплатно для всех клиентов вне зависимости от суммы, переданной в доверительное управление и дает прямой доступ на биржи США и РФ.
При этом исполнение ордеров и отслеживание стоимости портфеля происходит в режиме реального времени и есть возможность выставлять не только лимитные и рыночные заявки, но и стоп-ордеры, тейк-профит и стоп-лимит заявки.
Кроме того, инвесторам доступен график котировок и стакан котировок второго уровня (для расширенной версии), а также возможности теханализа.
Мобильное приложение имеет полную синхронизация с десктопным приложением и уже доступно для Android и iOS.
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