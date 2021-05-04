«Франсабанк» ОАО с 5 мая 2021 года повысило процентные ставки по депозитам для субъектов хозяйствования в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для срочного безотзывного вклада в USD сроком от 1 месяца + 1 день до 1 года включительно ставка по вкладу USD/EUR не более 1,25% / 1,0% годовых.

Для срочного безотзывного вклада в USD сроком от 1 года + 1 день до 3 лет включительно ставка по вкладу USD/EUR не более 2,3% / 1,3% годовых.

Для срочного безотзывного вклада в USD сроком от 3 лет + 1 день до 5 лет включительно ставка по вкладу USD/EUR не более 2,5% / 1,5% годовых.

Для срочного безотзывного вклада в USD сроком от 5 лет + 1 день ставка по вкладу USD/EUR не более 2,7% / 1,7% годовых.