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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПОВЫСИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
14:52 05.05.2021
«Франсабанк» ОАО с 5 мая 2021 года повысило процентные ставки по депозитам для субъектов хозяйствования в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для срочного безотзывного вклада в USD сроком от 1 месяца + 1 день до 1 года включительно ставка по вкладу USD/EUR не более 1,25% / 1,0% годовых.
Для срочного безотзывного вклада в USD сроком от 1 года + 1 день до 3 лет включительно ставка по вкладу USD/EUR не более 2,3% / 1,3% годовых.
Для срочного безотзывного вклада в USD сроком от 3 лет + 1 день до 5 лет включительно ставка по вкладу USD/EUR не более 2,5% / 1,5% годовых.
Для срочного безотзывного вклада в USD сроком от 5 лет + 1 день ставка по вкладу USD/EUR не более 2,7% / 1,7% годовых.
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