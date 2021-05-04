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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РУКОВОДСТВО БНБ-БАНКА ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 5 МАЯ
15:55 04.05.2021
5 мая состоится прямая телефонная линия с заместителем генерального директора ОАО «БНБ-Банк» Юрием Галковым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно будет с 09:00 до 12:00 по телефону (+375 17) 388-84-43.
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