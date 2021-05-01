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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В ПРИОРБАНКЕ С ИЮНЯ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ


17:59 03.05.2021

С 1 июня 2021 года в "Приорбанк" ОАО начнет действовать новая редакция перечня банковских и иных операций, оказываемых за плату, и величин платы за осуществление операций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в перечне изменена плата за пакеты услуг "Стандартный", "Классический", "Премиум Платиновый", "Премиум Платиновый.PRO". Пакеты "Стандартный", "Премиум Платиновый", "Премиум Платиновый.PRO" находятся в архиве, т.е. не доступны для новых подключений, однако есть возможность бесплатно сменить пакет услуг на любой из действующих.

Кроме того, вносятся изменения в лимит бесплатного снятия наличных в банкоматах иных банков для пакета услуг "Классический", при этом снятие наличных в банкоматах Приорбанк по-прежнему остается без взимания платы для любой суммы.

Для клиентов, владельцев пакетов услуг "Классический", "Золотой", "Платиновый", "Платиновый.PRO" и "Пенсионный" появилась возможность порекомендовать банк своим близким и друзьям. Если клиент, обратившийся в банк по рекомендации, будет новым для банка, он сможет выпустить карточку Visa Classic или Mastercard Standart бесплатно.

С 1 июня карточки Visa Classic смогут участвовать в программе лояльности PriorPlus. Теперь за каждую безналичную покупку клиент сможет накапливать баллы в размере 0,5% от суммы покупки после регистрации на сайте программы.
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