ОАО «Банк БелВЭБ» с 4 мая 2021 года не будет брать плату за зачисление (списание) на (с) обезличенные (-ых) металлические (-их) счета (-ов) безналичных драгоценных металлов физическим лицом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соответствующие изменения будут внесены в тарифы на выполнение операций и оказания услуг ОАО «Банк БелВЭБ».