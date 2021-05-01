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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 4 МАЯ БАНК БЕЛВЭБ ОТМЕНЯЕТ ПЛАТУ ЗА ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЧЕТА И СПИСАНИЕ С НИХ
16:51 03.05.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» с 4 мая 2021 года не будет брать плату за зачисление (списание) на (с) обезличенные (-ых) металлические (-их) счета (-ов) безналичных драгоценных металлов физическим лицом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соответствующие изменения будут внесены в тарифы на выполнение операций и оказания услуг ОАО «Банк БелВЭБ».
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