ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в 2021 году продолжило наращивать финансовую поддержку белорусского экспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, за 1 квартал текущего года общая сумма предоставленных банком на валовой основе экспортных кредитов составила 384,2 млн белорусских рублей в эквиваленте, темп роста к 1 кварталу 2020 года составил 178%. По состоянию на 1 апреля 2021 года величина экспортного кредитного портфеля Банка развития составила 632.2 млн рублей в эквиваленте (+77% или 358 млн. рублей к уровню прошлого года).

В общем объеме выданных Банком развития за 1 квартал 2021 г. экспортных кредитов 22,3% занимает металлопрокат, 18,6% - автомобильная техника и комплектующие, 17,8% - автотракторная техника и комплектующие, 5,9% - лакокрасочная продукция. Среди новых видов профинансированной экспортной продукции можно выделить текстильную продукцию и дезинфицирующие средства.

В географическом разрезе выданных Банком развития экспортных кредитов лидирующие позиции занимают Российская Федерация – 56,2%, Литва – 18,2%, Казахстан – 5,7%. Расширена поддержка белорусского экспорта в Украину, Польшу, Монголию, Сингапур. В частности, увеличились объемы кредитования экспорта белорусских строительных услуг в рамках строительства школ и детских садов на территории Калужской, а также Воронежской областей России.