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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ПУНКТА ОБМЕНА ВАЛЮТЫ № 3 В ГОМЕЛЕ
15:19 03.05.2021
ЗАО «РРБ-Банк» временно приостановил работу пункта обмена валют № 3 ЦБУ №3 в Гомеле (ул. Катунина, 4). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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