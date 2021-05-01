БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ПУНКТА ОБМЕНА ВАЛЮТЫ № 3 В ГОМЕЛЕ

15:19 03.05.2021 ЗАО «РРБ-Банк» временно приостановил работу пункта обмена валют № 3 ЦБУ №3 в Гомеле (ул. Катунина, 4). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.