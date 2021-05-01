С 12 мая 2021 года в ОАО «БПС-Сбербанк» вступят в силу дополнения к условиям привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей во вклады (депозиты) от 16 января 2015 года № 01/01-07/7.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменен порядок заключения договоров срочных банковских вкладов (депозитов) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В частности, предусмотрена возможность заключения договоров срочных банковских вкладов (депозитов) в режиме онлайн посредством СББОЛ с индивидуальными предпринимателями на основании заявки на депозит.

Кроме того, появится возможность заключения договоров срочных банковских вкладов (депозитов) в режиме онлайн с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями путем акцента клиентом оферты банк.

Изменен срок (с 30 календарных дней до 7 календарных дней) в течение которого клиент вправе досрочно востребовать депозит в случае несогласия c предложением Банка об уменьшении размера процентной ставки по вкладу (депозиту).

Не предусмотрена возможность досрочного востребования клиентом депозита в случае внесения банком изменений в условия привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банковские вклады (депозиты). Досрочный частичный и полный возврат депозита осуществляется в соответствии с условиями заключенного договора банковского вклада (депозита).