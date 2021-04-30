|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.05.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНИЛАСЬ СТАВКА ПО КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «ЦЕПТЕР КЛУБ»
12:17 03.05.2021
Изменилась процентная ставка по кредитному продукту «Цептер Клуб» (программа кредитования на 12 месяцев).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Цептер Банк», с мая текущего года процентная ставка по вновь выдаваемому кредитному продукту «Цептер Клуб» составляет 17,13% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.05.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2021
Курсы в банках
на 03.05.2021
Конвертация в банках
на 03.05.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте