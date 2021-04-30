БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНИЛАСЬ СТАВКА ПО КРЕДИТНОМУ ПРОДУКТУ «ЦЕПТЕР КЛУБ»

12:17 03.05.2021 Изменилась процентная ставка по кредитному продукту «Цептер Клуб» (программа кредитования на 12 месяцев). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Цептер Банк», с мая текущего года процентная ставка по вновь выдаваемому кредитному продукту «Цептер Клуб» составляет 17,13% годовых.