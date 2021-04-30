БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ДВУХ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ В МИНСКЕ

11:13 03.05.2021 «Франсабанк» ОАО до 15 мая 2021 года приостановило работу пункта обмена валюты (ПОВ) №1 в Минске (ул. Скрипникова, 15а. Универсам «Алми»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 8-10, 15-16, 22-23, 28-30 мая 2021 года приостанавливается работа ПОВ № 11в Минске (ул. Уборевича, 144а).