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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ДВУХ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ В МИНСКЕ


11:13 03.05.2021

«Франсабанк» ОАО до 15 мая 2021 года приостановило работу пункта обмена валюты (ПОВ) №1 в Минске (ул. Скрипникова, 15а. Универсам «Алми»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 8-10, 15-16, 22-23, 28-30 мая 2021 года приостанавливается работа ПОВ № 11в Минске (ул. Уборевича, 144а).
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