БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК РЕШЕНИЕ И БАНК РАЗВИТИЯ ПОДПИСАЛИ ГЕНСОГЛАШЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ СУБЪЕКТОВ МСП

09:55 03.05.2021 ЗАО «Банк «Решение» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Банк «Решение», кредитное содействие предполагает финансирование проектов в поддержку регионов, социального предпринимательства, торговых компаний, производственных компаний, женского предпринимательства, экологических проектов, медицинских компаний и др. Такое финансирование позволит расширить развитие данных направлений в Республике Беларусь и обеспечить доступ субъектов МСП к финансовому подкреплению по привлекательным процентным ставкам.