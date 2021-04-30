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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РЕШЕНИЕ И БАНК РАЗВИТИЯ ПОДПИСАЛИ ГЕНСОГЛАШЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ СУБЪЕКТОВ МСП


09:55 03.05.2021

ЗАО «Банк «Решение» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Банк «Решение», кредитное содействие предполагает финансирование проектов в поддержку регионов, социального предпринимательства, торговых компаний, производственных компаний, женского предпринимательства, экологических проектов, медицинских компаний и др.

Такое финансирование позволит расширить развитие данных направлений в Республике Беларусь и обеспечить доступ субъектов МСП к финансовому подкреплению по привлекательным процентным ставкам.
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