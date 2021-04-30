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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДВУМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:45 30.04.2021
ЗАО «Идея Банк» с 1 мая 2021 года увеличивает процентные ставки по двум кредитам для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредитам «Мечтай» и «Консолидация» ставка увеличивается до 17,13% (ранее 14,69%).
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