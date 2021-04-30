БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДВУМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

17:45 30.04.2021 ЗАО «Идея Банк» с 1 мая 2021 года увеличивает процентные ставки по двум кредитам для физлиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредитам «Мечтай» и «Консолидация» ставка увеличивается до 17,13% (ранее 14,69%).