ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ИДЕЯ БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДВУМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ


17:45 30.04.2021

ЗАО «Идея Банк» с 1 мая 2021 года увеличивает процентные ставки по двум кредитам для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредитам «Мечтай» и «Консолидация» ставка увеличивается до 17,13% (ранее 14,69%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.05.2021
валюта курс
EUR 3.0961
USD 2.5597
RUB 3.4165
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0961 -0.0066
USD 2.5597 -0.0019
RUB 3.4165 -0.0273
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0910 3.0980
USD 2.5580 2.5610
RUB 3.4000 3.4170
подробнее

Конвертация в банках
на 30.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2050 1.2100
EUR/RUB 90.5000 91.1500
USD/RUB 74.8000 75.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте