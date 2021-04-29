БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ВЫПУСТИЛ МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА EPARITET

12:51 30.04.2021 ОАО «Паритетбанк» выпустило модернизированное мобильное приложение для бизнеса eParitet. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служе банка, в него добавлены следующие новые функции: международные платежные поручения (простое платежное поручение, с покупкой/продажей/конверсией); пакет на выплату зарплаты (для выплаты зарплаты сотрудникам и зачисления личного дохода в режиме online); переписка (возможность отправки произвольных сообщений с вложенным файлом) и отзыв платежных поручений.