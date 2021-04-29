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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КАРТОЧКАМИ ПО ТОРГОВОМУ И ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГУ
11:42 30.04.2021
ОАО "БПС-Сбербанк" с 17 мая 2021 года изменяет условия проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских платежных карточек в ОТС в ОАО «БПС-Сбербанк» по торговому и интернет-эквайрингу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменятся условия проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских платежных карточек American Express в организациях торговли (сервиса) в ОАО «БПС-Сбербанк», а также в интернет-ресурсах организаций торговли (сервиса) в ОАО «БПС-Сбербанк» №01/01-07/316 от 06.07.2016.
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