ОАО "БПС-Сбербанк" с 17 мая 2021 года изменяет условия проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских платежных карточек в ОТС в ОАО «БПС-Сбербанк» по торговому и интернет-эквайрингу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменятся условия проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских платежных карточек American Express в организациях торговли (сервиса) в ОАО «БПС-Сбербанк», а также в интернет-ресурсах организаций торговли (сервиса) в ОАО «БПС-Сбербанк» №01/01-07/316 от 06.07.2016.