ОАО «Белгазпромбанк» прекратил прием определенной серии швейцарских банкнот.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Национальный Банк Швейцарии вывел из обращения восьмой серии швейцарских банкнот (образца 1995 года) с 30 апреля 2021 года.

Начиная с 30 апреля 2021 года, указанные банкноты перестанут являться законным средством платежа и могут быть обменяны в банке Швейцарии бессрочно.