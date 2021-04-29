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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ПРЕКРАТИЛИ ПРИЕМ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СЕРИИ ШВЕЙЦАРСКИХ БАНКНОТ
10:21 30.04.2021
ОАО «Белгазпромбанк» прекратил прием определенной серии швейцарских банкнот.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Национальный Банк Швейцарии вывел из обращения восьмой серии швейцарских банкнот (образца 1995 года) с 30 апреля 2021 года.
Начиная с 30 апреля 2021 года, указанные банкноты перестанут являться законным средством платежа и могут быть обменяны в банке Швейцарии бессрочно.
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