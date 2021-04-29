ОАО "Банк БелВЭБ" запускает сервис денежных переводов с эмитированных банком платежных карточек на карточки банков-нерезидентов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, перевод доступен на карточки, эмитированные банками следующих стран: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

С мая перевод будет доступен как на веб-портале up.by, так и на веб-порталах и в мобильных приложениях партнеров банка: www.tut.by, www.myfin.by, www.mts.by, в мобильных приложениях «МТС Деньги» и «Мой МТС».

Комиссионное вознаграждение за перевод на карты зарубежных банков составит 1,5% от суммы перевода, минимум 5 белорусских рублей.